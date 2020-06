La famille de Rachid Badouri vit une épreuve douloureuse

Rachid Badouri s'est confié à coeur ouvert aujourd'hui via ses réseaux sociaux!

En partageant une adorable photo de son amoureuse, sa petite fille et lui, l'humoriste a demandé l'aide de ses fans alors que sa famille traverse une épreuve douloureuse.

«...Notre précieuse petite famille passe à travers une grosse tempête cette semaine... Mais comme à l'habitude, on va s'en sortir comme des vrais battants!

Je m'abstiendrai de rentrer en détail sur cette douloureuse épreuve… Je vous demanderais par contre pour les prochains 24h, vos pensées les plus positives et vos prières les plus sincères, pour ma Reine, ma Princesse et moi!

Un jour qui sait; je vous raconterais peut-être le tout sur scène…



Je vous aime❤️❤️❤️

𝙍𝙖𝙘𝙝𝙞𝙙 𝙭𝙭», confie Rachid Badouri.





On envoie une dose massive de bonnes énergies à Rachid et sa famille dans ces moments plus que difficiles!





