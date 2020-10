La famille Groulx: Sasha est la copie de son papa!

La famille Groulx nous a fait craquer avec une adorable photo, aujourd'hui sur Instagram!

L'image nous montre un moment de complicité entre Sasha, la fille aînée du clan, et Pascal, le papa de la célèbre famille.

En regardant le selfie, une chose nous saute aux yeux : l'adolescente ressemble énormément à son père!

Au moment de partager la photo sur Instagram, Tara Groulx a d'ailleurs souligné le fait que sa belle Sasha est la copie de Pascal.

Voici la publication en question :

« OMG ma fille c’est copier coller de mon chum!! #lafamillegroulx #groulxkids #daddydaughter #lookalike #familytraits »

On est tellement d'accords! La pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre!

Rappelons que Sasha, qui a 17 ans, est la plus âgée des filles de la famille Groulx. L'aîné, un garçon de 18 ans, se prénomme Tristan. Ils habitent avec leurs parents, Tara et Pascal, ainsi que leurs 9 frères et soeurs.

D'ailleurs, La famille Groulx sera de retour la semaine prochaine à Canal Vie!

Dans la quatrième saison de la populaire télé-réalité, on suivra l'arrivée du onzième bébé de Tara et Pascal, on découvrira enfin son prénom et on pourra en savoir plus sur la mésaventure de la petite Amaya, qui a frôlé la noyade plus tôt cette année.

Retrouvez le clan Groulx dès le jeudi 29 octobre à 20h à Canal Vie!

