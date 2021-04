La famille Groulx: une hilarante photo inédite du mariage!

Tara et Pascal, les célèbres parents de La famille Groulx, sont nos vedettes du jour!

Les tourtereaux, qui se sont dit « Oui, je le veux! » le 13 octobre 2019, ont dévoilé une photo inédite de leur mariage, cette semaine sur Instagram.

Le cliché montre la mariée alors qu'elle était enceinte de leur 11e enfant, Sienna Addison, en train de bouder les bras croisés. Devant elle, Pascal mange et bois un cocktail, l'air insouciant. Le résultat est hilarant!

Voici la drôle de photo de mariage de Tara et Pascal de La famille Groulx :

« Nous avons reçu d’autres photos de notre mariage aujourd’hui et celle-ci me fait tellement rire 🤣 Pascal qui se bourre la face et moi qui attend après lui un peu découragée! Tellement ma réalité !! Merci @alyssanaudphotographe pour avoir capturé ce moment! »

On adore!

Rappelons que Tara et Pascal ont 11 enfants : Tristan, Sacha, Bianca, Savannah, Haylee, Logan, Lucas, Gavin, Nathan, Amaya et Sienna Addison.

Par ailleurs, on a appris une bonne nouvelle au cours des derniers mois : la populaire émission La famille Groulx sera de retour pour une cinquième saison en 2021 à Canal Vie!

Vous aimerez aussi: