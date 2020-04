La gang de Star Académie 2003 se réunit pour lancer un message d'espoir!

La gang de Star Académie 2003 a illuminé notre fil d'actualités Instagram, ce jeudi, avec une magnifique photo!



Chacun chez-soi, les ex-académiciens ont décidé de se réunir sur le web pour lancer un message d'espoir. Ensemble, ils nous rappellent l'importance de la distanciation sociale en cette période de crise de la COVID-19.



«Faites comme nous! Réunissez-vous seulement en images. Restons chez-nous. C'est bientôt fini!»



Voici le superbe portrait en question sur lequel on retrouve Marie-Mai, Stéphane, Annie, Élyse, Wilfred, Marie-Élaine, Pascal, Dave, Maritza, Martin, Émily, François, Suzie et Jean-François :



Quelle belle initiative! 17 ans plus tard, on est si heureux de les revoir réunis!



Les candidats de Star Académie 2012 nous ont également offert une belle surprise en mars dernier en reprenant tous ensemble le thème de la populaire émission. Revoyez maintenant la vidéo avec entre autres Mélissa Bédard, Jean-Marc Couture et Olivier Dion!



Vous aimerez aussi :