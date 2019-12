La joueuse de tennis Aleksandra Wozniak est fiancée

La Championne Canadienne de tennis Aleksandra Wozniak a eu le plus beau cadeau de Noël qui soit... Eh oui, en voyage en Pologne, son amoureux en a profité pour lui demander sa main la veille de Noël!

Sa réponse? OUI!

«Special Christmas Eve... I said Yes 💍❤️ I love you Boo 💞», dévoile-t-elle sur Instagram.





C'est entourée de ses proches que la Blainvilloise de 32 ans a célébré le temps des Fêtes, en Pologne, alias le pays où ses parents ont vu le jour!



La joueuse de tennis avait annoncé sa retraite sportive en 2018. Depuis ce temps, Aleksandra donne des conférences en plus d'être coach de tennis! Au mois d’août, elle a été admise au Temple de la renommée de la Coupe Rogers.





Tous nos voeux de bonheur aux tourtereaux!



