La mère de Justin Trudeau a été hospitalisée

La mère du premier ministre Justin Trudeau, Margaret Trudeau, a été hospitalisée lundi soir, ont confirmé des sources à TVA Nouvelles.



Un feu s'est déclaré sur la terrasse de l'appartement de Mme Trudeau peu après 23h au centre-ville de Montréal. Son origine demeure inconnue pour le moment.



La femme de 71 ans a été incommodée par la fumée et a été transportée à l'hôpital. Heureusement, son état est jugé non critique.



