La nouvelle couverture du magazine VÉRO est enfin dévoilée et fait jaser!

La semaine dernière, Véronique Cloutier partageait une image pour le moins mystérieuse de la prochaine couverture du magazine VÉRO, laissant toutefois planer le doute sur son contenu, qui est resté flou jusqu'au dévoilement!





Ce matin, on a pu découvrir en primeur la fameuse couverture du magazine dans un article de la journaliste Chantal Guy de La Presse, qui dévoile les impacts du meurtre de George Floyd en mai dernier et du mouvement Black Lives Matter.

Le 20 août prochain, vous pourrez donc mettre la main sur le prochain numéro du magazine qui met en vedette 11 femmes noires influentes, sous le titre Non au racisme!. Ce sont Dominique Fils-Aimé (chanteuse), Mélissa Bédard (chanteuse et comédienne), Marissa Groguhé (journaliste), Fabienne Colas, Sarahmée (chanteuse), Régine Laurent (ex-infirmière et ancienne présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ)), Alicia Kazobinka (porte-parole de la Fondation Massimadi), Noémi Mercier (journaliste, animatrice et chroniqueuse), Carla Beauvais (femme d'affaires), Jennifer Abel (plongeuse) et Naila Tremblay (influenceuse et YouTubeuse mieux connue sous le nom de La grosse qui fait des vidéos) qui seront mis en lumière lors de cette magnifique édition.

«Ce n’est plus assez de ne pas être raciste, il faut être antiraciste. Je pense que la prise de conscience est vaste, collective, et à l’échelle planétaire. Vraiment, dans ma vie, ça a changé quelque chose. Je veux faire plus et mieux», dévoile Véronique Cloutier.

Elle ajoute: « Ce numéro est un premier pas important, poursuit-elle. Parce qu’on n’a pas juste pris des filles pour faire des portraits, on a aussi engagé des maquilleuses et des coiffeuses noires qu’on ne connaissait pas. Elles ont fait une super job, et ma directrice artistique va les rappeler pour d’autres shootings. Ça nous permet de s’ouvrir un peu et de voir qu’il y a plein de talents partout chez les personnes racisées, et on fait de belles découvertes, évidemment!»



magazine VÉRO/La Presse



Notons que pour la toute première fois depuis la création du magazine, Véronique Cloutier n'apparaîtra pas en une du magazine qui porte son nom.

