La Voix : un candidat et sa fille de deux mois atteints du coronavirus

Le chanteur Ceeko, découvert lors de la saison 6 de La Voix, est atteint du coronavirus. Sa fille, âgée de deux mois, a également contracté la maladie.

L'auteur-compositeur-interprète a partagé un message important sur les réseaux sociaux afin de rappeler à la population de rester en quarantaine à la maison afin d'aplatir la courbe d’infection de la COVID-19.



Voici la publication de l'artiste : «J’ai eu nos résultats de test ce matin, ma fille de 2 mois et moi, nous avons le Covid-19. 😓 Mon statut est pour vous faire prendre conscience du sérieux de ce virus. Je ne suis pas allé en voyage et je n’ai pas côtoyé personne depuis le début de la quarantaine. Comme tout le monde, je suis allé à l’épicerie, la pharmacie, la SAQ... mais je suis à peine sortie de chez moi. J’ai quand même attrapé ce virus, que j’ai donné à mon bébé (elle se porte bien), en écoutant bien tout ce que le gouvernement nous demande de faire. J’ai 35 ans, je ne suis jamais malade, j’ai un très bon système immunitaire et j’ai quand même été EXTRÊMEMENT malade, à un point où j’ai presque appelé l’ambulance pour venir me chercher. J’ai eu tous les symptômes, et je vous dit qu’il est PRIMORDIAL de protéger nos proches et les gens à risque. Si moi j’ai été affecté à ce point par le Covid-19, je peux juste m’imaginer quelqu’un de plus âgé un peu moins en forme... ça peut être dévastateur! Soyez prudents, restez chez vous et protégez vos familles. La santé publique est en contact avec nous pour la suite, nous allons mieux et je vous tiendrez au courant de la suite. Si vous vous sentez malade appelez le 811 et faites vous tester. Ne risquez pas pas votre vie et celle des autres! C’est très réel, c’est important que vous comprenez ça. Beaucoup de gens on l’impression de ne connaître personne directement, et bien voilà vous connaissez quelqu’un.»



On souhaite un prompt rétablissement à Ceeko et son bébé. Heureusement, la petite Kara se porte bien! Elle est beaucoup trop mignonne, n'est-ce pas?





Parmi les autres personnalités connues qui ont contracté le virus, on compte Tom Hanks et sa femme, Rita Wilson, l'acteur Idris Elba, le prince Charles, le chanteur Lenni-Kim ainsi que la première dame du Canada, Sophie Grégoire Trudeau.



