Lara Fabian brille dans une élégante robe noire à Star Académie!

Lara Fabian a attiré tous les regards, dimanche soir, sur le plateau du deuxième variété de Star Académie!



La star brillait dans une robe noire choisie par le styliste Patrick Vimbor. Elle a été maquillée par Marco Marsolais et coiffée par Marcus Villeneuve. Le résultat est renversant!



Voici le magnifique style de la directrice de l'Académie :





Instagram @marcuus

Instagram @marcuus



Wow! Elle est sublime!



Le deuxième variété de Star Académie nous a fait vivre plusieurs émotions dimanche soir! Les trois premiers candidats en danger de la saison nous ont touché droit au coeur avec d'émouvantes prestations. Shayan Heidari a offert une puissante reprise de Make It Rain d’Ed Sheeran, Maëva Grelet a livré une impressionnante version de Rise Up de la chanteuse Andra Day et Olivier Faubert nous a donné des frissons en interprétant Tenir debout de Fred Pellerin! Découvrez maintenant les choix des téléspectateurs et du corps professoral!

TVA Publications - Éric Myre

