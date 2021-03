Lara Fabian chic et glamour au variété de Star Académie!

Lara Fabian est notre vedette du jour!



La célèbre chanteuse a une fois de plus illuminé le plateau de Star Académie avec son look impeccable!



La star brillait dans un ensemble chic et glamour choisi par le styliste Patrick Vimbor. Elle a été maquillée par Marco Marsolais et coiffée par Marcus Villeneuve.



Voici le magnifique style de la directrice de l'Académie :



Le résultat est renversant!



Lara Fabian est superbe, n'est-ce pas?



Instagram @marcomarsolais



Le troisième variété de Star Académie nous en a mis plein la vue, dimanche soir. Les Académiciens nous ont offert plusieurs moments mémorables en compagnie de la légende Claude Dubois, le duo 2Frères, l'incroyable René Simard et la sensation du web Johnny Orlando!

Les trois candidats en danger ont offert des prestations émouvantes pour garder leur place à l'Académie. Découvrez maintenant les choix des téléspectateurs et du corps professoral!

Éric Myre



Vous aimerez aussi :