Lara Fabian lance un cri du coeur aux propriétaires d'animaux

En pleine pandémie de coronavirus, Lara Fabian lance un cri du coeur important aux propriétaires d'animaux!



Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, la chanteuse nous rappelle à quel point il est important de prendre bien soin de nos compagnons pendant la crise. Le bien-être des animaux lui tient énormément à coeur!



Voici le message de la star :



«Un petit message en faveur de nos petits compagnons ... Nos animaux de compagnie sont nos amis les plus fidèles, et en ces temps si particuliers prenez bien soin d’eux... ne les abandonnez pas, chérissez les tout comme ils veillent sur vous .... Je soutiens la @fondation_leski de laquelle je suis fière d’être la Marraine... 🙏🙏 et je vous invite à découvrir sur leurs réseaux sociaux les magnifiques actions qu’ils réalisent 🙏»

Lara Fabian est la marraine de la Fondation Leski, un organisme qui vient en aide aux personnes victimes d’actes criminelles de même qu’aux personnes souffrant de troubles de santé mentales et aux individus au prise avec des troubles du spectre de l’autisme en les accompagnant de façon ponctuelle à l’aide de chien d’assistance.



Devant l'ampleur de la crise de la COVID-19, Lara Fabian a reporté ses trois concerts québécois. Découvrez les nouvelles dates de ses spectacles ici.



