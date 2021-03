Lara Fabian élégante et magnifique au variété de Star Académie!

Lara Fabian a attiré tous les regards, dimanche soir, sur le plateau du variété de Star Académie!



La directrice de l'Académie était élégante et magnifique dans une tenue choisie par le styliste Patrick Vimbor. Pour sa mise en beauté, elle a pu compter sur le maquilleur Marco Marsolais et le coiffeur Dennis Voltan. Comme à chaque semaine, le résultat était impeccable!



Voici le magnifique style de la star :





Quelle classe! On adore son look, et vous?

Les trois candidats en danger ont tout donné pour rester à l'Académie dimanche soir!

Le public a choisi Lunou Zucchini, qui a offert une reprise impressionnante du Parc Belmont de Diane Dufresne. Le corps professoral a ensuite protégé Annabel Oreste qui a livré une touchante version du succès Bird Set Free de Sia. Découvrez maintenant leurs prestations ici!





Eric Myre



Revoyez ci-dessous un de nos numéros préférés du grand variété : le medley des Académiciens avec Mélissa Bédard, Jean-Marc Couture, Olivier Dion, Andréanne A. Mallette, Sophie Pelletier et Andee de l'édition 2012 de Star Académie!









Vous aimerez aussi :