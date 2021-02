Lara Fabian: les 3 raisons qui l'ont amenée à déménager en campagne

Lara Fabian s'est ouvert sur son déménagement à la campagne, cette semaine lors d'une entrevue intime avec Joël Legendre publiée dans le magazine 7 Jours.

Comme vous le savez peut-être, la chanteuse et directrice de Star Académie 2021 habite maintenant loin de la ville... et tout près de l'Académie!

Joël Legendre a demandé à Lara Fabian pourquoi elle avait choisi de déménager dans les Cantons-de-l'Est. La célèbre chanteuse lui a répondu qu'il y avait trois raisons qui l'avaient poussée à quitter la ville pour la campagne :

« Une part de moi a envie de te dire que c’était le bon moment dans ma vie, une autre part te dirait que c’est pour protéger mon enfant et une dernière te confierait que l’époque que nous traversons m’a donné envie de revenir au fondamental et à l’essentiel. Je ne voulais plus avoir cette sensation d’être au cœur d’une ruche qui résonne autour de moi, mais plutôt d’habiter un espace où le silence prend toute sa dimension. Vivre dans un environnement où le regard des autres ne me regarde plus du tout me permet de reprendre contact avec moi-même. Mais cette étape historique que traverse en ce moment l’humanité requiert chez moi un ancrage majeur. J’ai ressenti ce besoin de silence qu’on retrouve à la campagne pour me permettre une réflexion bienveillante. »

Lara Fabian fait donc partie des nombreux résidents des grandes villes qui ont choisi de migrer vers les régions pendant la pandémie de COVID-19!

Au niveau professionnel, la directrice de l'Académie est entrée en poste dimanche soir dernier!

En effet, le premier gala de Star Académie 2021 a été présenté à TVA. Vous pouvez revoir le numéro d'ouverture dès maintenant!

