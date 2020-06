Lara Fabian partage un moment de complicité entre son amoureux et son chien!

Lara Fabian est notre vedette du jour!



Toujours confinée, la célèbre chanteuse passe du temps de qualité avec son mari Gabriel et leur chien Kayla!



La vedette a publié un touchant moment de complicité entre celui qu'elle aime et leur animal. Impossible de ne pas avoir des frissons en voyant la vidéo!



« Un moment de poésie et d’amour complice, un instant suspendu.... que je vous partage... ma petite Kayla et mon mari... », a écrit la diva en légende de sa publication.



Voyez les images pleines de tendresse ci-dessous :



Wow! On craque!



Rappelons que Lara Fabian et son conjoint filent le parfait bonheur depuis quelques années déjà. Les tourtereaux nous inspirent avec leur belle complicité sur les réseaux sociaux en partageant régulièrement des clichés ensemble. Parce qu'ils forment notre nouveau couple préféré, découvrez 8 superbes photos des amoureux!





En ce qui concerne la tournée de Lara Fabian, on connaît maintenant les nouvelles dates de ses concerts reportés. Découvrez tous les détails concernant ces représentations!



