Lara Fabian plus belle que jamais en couverture du magazine Clin d'oeil!

Lara Fabian est notre star du jour!



La célèbre diva est renversante sur la une du nouveau numéro du magazine Clin d'oeil.



Pour cette couverture, la chanteuse a été photographiée par Leda St-Jacques. Toute une équipe s'est aussi impliquée pour faire briller la vedette, dont le maquilleur Marco Marsolais, le coiffeur Dennis Voltan ainsi que le styliste Patrick Vimbor.



Voyez ci-dessous le superbe portrait en noir et blanc :



Magnifique, n'est-ce pas?



On peut découvrir les coulisses de la séance photo glamour dans une vidéo partagée par le magazine :



On poourra voir Lara Fabian à Star Académie cet hiver, alors que cette dernière est la nouvelle directrice de l'Académie! D'ailleurs, l'équipe de Star Académie 2021 nous en a mis plein la vue, dimanche dernier. Dans ce premier épisode, Lara Fabian, Patrice Michaud, Ariane Moffatt et Gregory Charles ont dû déjà faire des choix déchirants. Sans plus attendre, découvrez maintenant les 30 aspirants académiciens!



