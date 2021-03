Lara Fabian rayonne dans une robe noire au variété de Star Académie!

Lara Fabian était plus belle que jamais, dimanche soir, sur le plateau du variété de Star Académie!



La star a attiré tous les regards dans une magnifique robe noire choisie par le styliste Patrick Vimbor. Pour sa mise en beauté, elle a pu compter sur ses fidèles complices, le maquilleur Marco Marsolais et le coiffeur Dennis Voltan.



Voici le superbe look de Lara Fabian :



Elle est renversante! On adore son style, et vous?

Les trois candidats en danger ont offert d'excellentes prestations pour garder leur place à l'Académie. Découvrez maintenant les choix des téléspectateurs et du corps professoral!



Revoyez ci-dessous un de nos numéros préférés de la soirée d'hier : les Académiciens qui célèbrent la chanson française en interprétant des succès de La Compagnie Créole, Charles Aznavour, France Gall, Desireless, Les Rita Mitsouko et Claude François :







