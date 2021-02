Laurent Duvernay-Tardif célèbre son 30e anniversaire aujourd'hui!



Le célèbre médecin et joueur de football a vu le jour le 11 février 1991 à Mont Saint-Hilaire!



Celui qui a offert son aide dans les CHSLD pendant la pandémie de COVID-19 elle est l'une des personnalités québécoises les plus appréciées du public. Plus de 200 000 personnes sont d'ailleurs abonnées à son compte Instagram!



Laurent Duvernay-Tardif a souligné cette journée spéciale avec humour sur les réseaux sociaux : « Pour mon 30e anniversaire, j'espère avoir 29 ans pour 6 mois de plus! »



Joignez-vous à nous pour lui souhaiter un joyeux anniversaire!



Rappelons que le célèbre sportif partage sa vie depuis plusieurs années avec l'auteure et commissaire d'exposition Florence-Agathe Dubé-Moreau!



Quel beau couple, n'est-ce pas?

Découvrez maintenant 10 magnifiques photos de Laurent Duvernay-Tardif et son amoureuse!

