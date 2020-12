Laurent Duvernay-Tardif nommé parmi les personnalités sportives de l’année du Sports Illustrated

C'est avec bonheur que l'on apprend que Laurent Duvernay-Tardif a été nommé parmi les personnalités sportives de l’année 2020 du Sports Illustrated.

Depuis le début de la pandémie, le garde des Chiefs prête main-forte en CHSLD afin de lutter contre la COVID-19. En juillet dernier, Laurent a même annoncé qu'il renonçait à jouer la saison 2020 de la NFL en raison des risques liés à la pandémie de coronavirus.





La contribution pour le moins étonnante de Laurent Duvernay-Tardif à la lutte contre la pandémie a été soulignée par le magazine Sports Illustrated, qui a décidé d'honorer le Québécois en le nommant l’un des cinq athlètes activistes nommés personnalités sportives de l’année.

«En tant qu’athlètes, nous avons le pouvoir d’avoir un impact positif sur notre société. Ça signifie tout pour moi, d’être reconnu pour mon implication communautaire à l’extérieur du terrain avec l’une des récompenses sportives les plus prestigieuses.

J’aimerais dédier ce trophée à tous les travailleurs de la santé qui ont fait de grands sacrifices pour protéger et prendre soin des autres. Merci. Le travail n’est pas terminé!», a-t-il dévoilé via ses réseaux sociaux.





Sont aussi honorés: le quart-arrière Patrick Mahomes, coéquipier de Laurent Duvernay-Tardif avec les Chiefs de Kansas City, le basketteur LeBron James, la joueuse de basketball Breanna Stewart, ainsi que la joueuse de tennis Naomi Osaka!



As athletes, we have the power to make a positive impact in our society. To be recognized for my involvement off the field by one of the biggest sport awards means everything to me.



Congrats to my teammate @PatrickMahomes as well as @naomiosaka , @KingJames and @breannastewart pic.twitter.com/sHP5C3zkFd