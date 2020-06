Laurent Duvernay-Tardif: votre chance de discuter avec la star québécoise!

Laurent Duvernay-Tardif donnera sa toute première conférence interactive!

Le célèbre médecin et footballeur professionnel s'adressera au public dans le cadre de l'événement 60 minutes avec Laurent Duvernay-Tardif!

La bonne nouvelle a été annoncée aujourd'hui par son grand ami Louis Morissette. C'est d'ailleurs lui qui animera la conférence et posera les questions à Laurent Duvernay-Tardif!

Voici l'affiche officielle de l'événement numérique :

« FINALEMENT!!! On va la faire cette conférence :-)

Nous devions la faire au mois de mars mais on a eu un léger contretemps.



Nous allons donc la faire sur l’espace YOOP

: https://yoop.app/



Nous allons jaser Super Bowl, son travail en CHSLD, études, persévérance, leadership, etc. Une belle source d’inspiration pour les jeunes et moins jeunes.



Puisque c’est via YOOP, certaines personnes (au hasard) auront la chance de poser une question à Laurent en direct de leur salon :-)



Les billets sont 12,99$. Maximum 3000 places. Les profits iront à Moisson Montréal. Pour acheter des billets: https://yoop.app/ Vous téléchargez l’application et suivez les indications. Merci »

Ce n'est donc pas gratuit, mais tous les profits seront remis à Moisson Montréal! Cet organisme de bienfaisance est une banque alimentaire distribuant des denrées à différentes organisations pour les gens dans le besoin.

Dans un autre ordre d'idées, Laurent Duvernay-Tardif nous a touchés droit au coeur, cette semaine, en faisant un beau cadeau à des résidents du CHSLD où il travaille pendant la pandémie. Revoyez la vidéo de ce moment émouvant dès maintenant!

