Laurie Doucet : la famille s'agrandit!

Laurie Doucet nous a fait fondre devant une adorable photo, aujourd'hui sur Instagram!

La belle Québécoise, que l'on a connue à Occupation Double Californie, a adopté un nouveau petit chien! Il s'agit d'une femelle chihuahua qui est encore toute jeune.

Laurie Doucet nous a présenté sa nouvelle meilleure amie au pelage noir et feu et en a profité pour dévoiler son nom : elle s'appelle Rosie!

Voici la publication en question :

On craque! Elle est tellement cute!

Et on est contents de voir que la star soit déjà prête à faire de la place à un autre animal dans sa vie.

En février dernier, Laurie Doucet a dû dire au revoir à sa chienne, un chihuahua, après 12 ans de bonheur.

« On est jamais prête à ça... Ce matin j’ai du dire Bye à ma chichi, j’ai le cœur en milles morceaux. Vos mots me feront peut être du bien. :'( Je t’oublierai jamais ma fille, merci d’avoir été à mes côtés pendant 12 années. »

Les chiens et les chats font définitivement partie de la famille. Et on apprécie encore plus leur présence en période d'isolement! On souhaite beaucoup de plaisir à Laurie avec son adorable petite Rosie!

