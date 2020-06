Le conférencier Jean-Marc Chaput est décédé

C'est avec tristesse que l'on apprend le décès du célèbre conférencier Jean-Marc Chaput.

L’auteur, motivateur et conférencier qui a inspiré un bon nombre de Québécois pendant sa carrière est décédé samedi, à l'âge de 89 ans. Le communicateur a malheureusement perdu sa bataille contre un cancer.

Sur Instagram, Chantal Lacroix a rendu un dernier hommage à son ami!

«Je suis triste, j'ai le coeur à l'envers. Le petit fils de Jean Marc Chaput vient de me téléphoner pour me dire que ce grand homme est décédé la nuit dernière. J'ai eu le privilège de côtoyer celui que je surnommais le pionnier de la motivation positive. Je me souviens de son franc-parler et son humour. Jean-Marc Chaput a eu une incidence sur la vie de milliers de personnes. Il a été et sera toujours pour moi, un allumeur de conscience qui nous rappelle que nous avons le pouvoir de changer les choses. Comme il le disait si bien: «Sacrafice! Change ta vie! T’es capable!» Cet homme nous a permis de cheminer, de réfléchir et surtout, de grandir. Il nous a éveillés, inspirés et il a su nous donner espoir. RIP

M. Chaput, vous allez tous nous manquer. Mes plus sincères condoléances aux membres de sa famille!»



Toutes nos condoléances à la famille (sa femme Céline et ses cinq enfants) et aux proches de Jean-Marc Chaput, qui vivent des moments difficiles.

En fin de soirée, on apprenait avec tristesse la mort de la toute première Donalda, Andrée Champagne.

