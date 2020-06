Le fils de Maxim Martin raconte sa première rencontre touchante avec son père

En 2018, Maxim Martin dévoilait l'existence de son fils William à ses fans sur les réseaux sociaux.



Deux ans plus tard, le jeune garçon explique sa première rencontre touchante avec son père dans un entretien avec le magazine 7 Jours. À l'époque, ce dernier avait 6 ans.



« J'étais content de rencontrer mon père. J'avais mille et une questions à lui poser. Je ne savais pas qu'il était chauve! J'avais vu des photos dans un magazine, mais on dirait que je n'avais pas fait le lien. Alors ce que j'ai remarqué en premier quand je l'ai vu, c'est qu'il n'avait pas de cheveux. Mais à part ça, j'ai été soulagé de rencontrer enfin mon papa, d'avoir des réponses à mes questions. J'étais vraiment content de te voir », a expliqué William en regardant son père.



Maxim Martin s'est également confié à la publication concernant ce moment mémorable : « Je me souviens que, dès qu'on s'est vus, il m'a sauté dans les bras. J'étais nerveux (...) On dirait que ça a fait baisser la pression d'un coup. »



Depuis leur première rencontre en 2015, les deux complices passent beaucoup de temps ensemble. Leur complicité est très inspirante!



