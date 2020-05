Le joueur de hockey Jonathan Bernier et sa femme Martine Forget attendent leur troisième enfant

Bébé numéro 3 est en route!

Eh oui, le confinement aura porté fruit au gardien de but des Red Wings de Détroit Jonathan Bernier et sa femme Martine Forget (qu'on a pu voir aux côtés de Maripier Morin dans Hockey Wives)! En cette deuxième journée de canicule, le couple nous annonce via Instagram que leur petite famille va s'agrandir en décembre prochain.

«OFFICIALLY OUTNUMBERED!!! Baby Bernier #3 December 2020 ☺️🥰 #quarantinebaby #babynumber3», a dévoilé la belle blonde sur les réseaux sociaux.





Dans ses stories, la mère de famille nous a également mis des coeurs pleins les yeux en révélant quelques clichés de son petit ventre rebondi!

On CRAQUE!



C'est indéniable: elle est rayonnante!

Jonathan et Martine sont déjà les heureux parents des mignons Tyler, âgé de 5 ans, et Brady, qui soufflait sa première bougie en avril dernier!

Les paris sont maintenant lancés! Est-ce que le couple, qui s'est marié en juillet 2016, accueillera un troisième petit garçon ou sa toute première cocotte? C'est définitivement à suivre!

Toutes nos félicitations à ce magnifique quatuor, qui accueillera un cinquième acolyte juste à temps pour Noël 2020!





