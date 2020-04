Le prince Harry et Meghan Markle dévoilent le nom de leur nouvelle fondation

Le prince Harry et Meghan Markle ont dévoilé le nom de leur nouvelle fondation.



Même si le lancement de l'organisation caritative du célèbre couple est reporté en raison de la pandémie de coronavirus, des informations avaient déjà été rapportées par le journal «The Telegraph». Le duc et la duchesse de Sussex se sont alors vu dans l'obligation de confirmer les rumeurs.



Voici leur communique officiel : «Comme vous, notre objectif est de soutenir les efforts pour lutter contre la pandémie mondiale de la COVID-19, mais face à ces informations qui sont révélées, nous nous sommes sentis obligés de partager l'histoire de la façon dont tout cela s'est crée. Avant SussexRoyal était venue l'idée de "arche", un mot grec signifiant "source d'action". Nous nous sommes connectés à ce concept pour l'organisme de bienfaisance que nous espérions bâtir un jour, et il est devenu l'inspiration pour le prénom de notre fils. Faire quelque chose qui a du sens, qui compte. Archewell est un nom qui combine un mot ancien pour la force et l'action, et un autre qui évoque les ressources profondes sur lesquelles nous devons puiser. Nous avons hâte de lancer Archewell lorsque le moment sera venu.»



Le prince Harry et Meghan Markle ont quitté le Canada le mois dernier pour s'installer à Los Angeles. Ils sont actuellement confinés pour éviter la propagation de la COVID-19, où ils travaillent sur divers projets.





Simon Dawson - WPA Pool/Getty Images



Rappelons que la reine Elisabeth II s'est adressée au peuple britannique dans une allocution télévisée historique dimanche soir. La souveraine a remercié le personnel soignant ainsi que les citoyens qui restent chez-eux afin d'éviter la propagation du coronavirus. Revoyez son discours émouvant ici.



Vous aimerez aussi :