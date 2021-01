Le prince William et Kate Middleton agrandissent leur famille!

Le prince William et Kate Middleton ont accueilli un nouveau membre au sein de leur famille!



Selon le Daily Mail, le couple royal a adopté il y a quelques mois un magnifique cocker spaniel anglais, aujourd'hui âgé de 8 mois. L'animal leur a été offert par le frère de la duchesse, James Middleton!



« Le nouveau chiot est adorable et toute la famille s'en est entichée », a déclaré une source à la publication.



Voici les chiots de la portée en question :



On ne connaît toujours pas le prénom du nouveau compagnon à 4 pattes des Cambridge.



Rappelons que le prince William et Kate Middleton avaient annoncé le décès de leur chien Lupo, en novembre dernier.



« C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons la disparition de notre chien, décédé au cours du week-end dernier. Lupo a toujours été au coeur de notre famille depuis neuf ans et il va tellement nous manquer », avait écrit le couple sur leur compte Instagram.



Sur une autre note, Kate Middleton a célébré ses 39 ans au début janvier! La duchesse de Cambridge a célébré son anniversaire entourée de son époux, le prince William, et de leurs trois enfants, la princesse Charlotte et les princes Louis et George. Découvrez maintenant ce qu'ils ont fait à l'occasion de cette journée spéciale.





Samir Hussein - Getty Images

Vous aimerez aussi :