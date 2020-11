Les 10 plus beaux looks de Vincent d'OD Chez Nous!

Compétitif, leader et parfois impatient, Vincent n’a pas peur de la bisbille et ne compte pas s’en faire imposer pendant l’aventure d'Occupation Double Chez Nous!

Né d’une mère Costaricaine et d’un père Québécois, le jeune homme a un très beau style. Voyez maintenant son portrait vidéo.



Voici les 10 plus beaux looks du représentant des ventes originaire de Laval :