Les 15 looks les plus fabuleux de Rita Baga de Big Brother Célébrités!

Rita Baga a un style d'enfer!



La célèbre drag queen, qui s'est démarquée l'an dernier à Canada's Drag Race, est déjà l'une de nos candidates préférées de Big Brother Célébrités.



On adore son franc parler et sa personnalité colorée!



Celle qui compte près de 140 000 abonnés sur Instagram est toujours glamour, élégante et extravertie.



Voici les 15 looks les plus fabuleux de Rita Baga :



