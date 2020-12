Les 15 plus beaux looks de Marie-Mai en 2020!

Marie-Mai attire les regards, partout où elle passe!



Encore une fois cette année, la célèbre chanteuse a prouvé son statut d'icône de mode avec de nombreux looks fashion et glamour. Que ce soit en spectacle, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, son style est toujours impeccable!

La star a surpris ses fans en début d'année avec une transformation capillaire extrême à la une du magazine Elle Québec. On adore sa tête rasée!



Voici nos 15 styles préférés de Marie-Mai en 2020 :



Marie-Mai a récemment annoncé avec fébrilité son retour sur scène en 2021 avec de nouveaux concerts un peu partout au Québec. Découvrez maintenant les dates de ses spectacles.



