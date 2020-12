Les 15 plus beaux looks de Saskia Thuot en 2020!

On adore le style de Saskia Thuot!



La populaire chanteuse et comédienne a affiché plusieurs looks élégants et glamour cette année. Que ce soit en spectacle, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, elle était toujours très fashion!



Voici nos 15 styles préférés de Saskia Thuot en 2020 :



​Découvrez également les plus beaux looks de Mélissa Bédard, Véronique Cloutier, Marie-Mai et Julie Snyder en 2020!



