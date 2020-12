Les 15 plus beaux looks de Vanessa Pilon en 2020!

On adore le style de Vanessa Pilon!

La belle animatrice a une fois de plus prouvé son statut d'icône de mode cette année avec plusieurs looks uniques et colorés.

Que ce soit sur un plateau de tournage, en voyage ou sur les réseaux sociaux, la vedette est toujours magnifique.

Voici nos 15 styles préférés de Vanessa Pilon en 2020 :



