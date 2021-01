Les 15 plus beaux looks de Varda Etienne de Big Brother Célébrités!

Varda Etienne attire tous les regards, partout où elle passe!



Depuis ses débuts en 1996 à la barre de « Bouge de là » sur MusiquePlus, la célèbre animatrice s'est démarquée à la télé grâce à son audace et son authenticité.



Une chose est certaine, la vedette compte bien avoir les caméras de Big Brother Célébrités rivés sur elle jusqu’à la grande finale!



Celle qui compte plus de 20 000 abonnés sur Instagram a un incroyable sens du style. Elle est chic et glamour!



Voici les 15 plus beaux looks de Varda Etienne :



Ne manquez pas la quotidienne de Big Brother Célébrités, du lundi au jeudi à 18h30, sur Noovo!



