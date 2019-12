Il y a eu beaucoup d'action cette semaine dans l'actualité artistique!

Parmi les articles qui ont été les plus populaires sur enVedette, on retrouve un changement de tête impressionnant, trois relations amoureuses (ou non) qui on fait jaser et des photos des stars chouchous de l'émission District 31!

Voici les 5 nouvelles les plus HOT de la semaine :

Mylène St-Sauveur a changé de look

La belle actrice de la série Hubert et Fanny a coupé ses longs cheveux bruns! Voyez le résultat en photo!

Maripier Morin a fait le point sur sa relation avec Jean-Philippe Perras

Amis? Complices? Amoureux? Maripier Morin s'est ouvert sur sa relation avec sa covedette de la série La faille, Jean-Philippe Perras. Relisez les confidences de la star!



Claudie et Mathieu d'Occupation Double Afrique du Sud ont partagé une superbe photo de couple

Impossible de ne pas craquer devant la nouvelle photo des tourtereaux!

Les candidats d'OD Afrique du Sud semblent plus heureux que jamais! Revoyez le portrait en question!

Kate Middleton a repoussé le prince William devant les caméras!

Il y a eu un gros malaise à la télé, cette semaine, lorsque Kate Middleton a repoussé la main du prince William. Revoyez ce moment de friction entre les deux époux.

Les filles de District 31 ont partagé des photos de leur party de Noël!

Les vedettes de District 31 Catherine Proulx-Lemay, Catherine St-Laurent et Virginie Ranger-Beauregard ont fait la fête pour célébrer la pause des fêtes de la série!

Revoyez tous les clichés de leur party de Noël!

