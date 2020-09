Les bonnes manières : une bande-annonce captivante à voir avec Caroline Néron!

Caroline Néron, Pierrette Robitaille et Virginie Ranger-Beauregard sont les vedettes de la nouvelle série Les bonnes manières!



Cette nouvelle série captivante est actuellement en développement sur Noovo!



Voici le synopsis officiel : « Montréal, Studio de yoga chaud. Cinq filles sont réunies pour suer leur semaine. Malheur! L’une d’entre elles ne se relève jamais de son Shavasana. L’enquêteuse en chef Pierrette Reid est dépêchée sur les lieux. Ceci est une scène de crime et la coupable se trouve dans la pièce. Dans cette comédie meurtrière où les rires, les pleurs, le sang et la sueur s’entremêlent, celles qui venaient faire le vide devront vider leur sac. »



Visionnez dès maintenant les images ci-dessous :

Impossible de ne pas avoir des frissons! N'hésitez surtout pas à partager la bande-annonce de la série à vos amis!



Noovo a dévoilé deux autres bandes-annonces à voir dès maintenant. Ces nouvelles séries, mettant en vedette Yannick De Martino, Pierre Brassard, Maude Landry et Irdens Exantus, sont également en développement. Découvrez les images ici!



