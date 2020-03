Les nouveautés Crave, Netflix, ICI Tou.tv et balados à découvrir ce week-end!

Vous avez l'impression d'avoir regardé toutes les bonnes séries et films à votre disposition?

On es là pour vous!

Les plateformes de visionnement en ligne Crave (qui est gratuit pendant un mois!), Netflix et ICI Tou.tv ont ajouté plusieurs nouveautés fort intéressantes à leur catalogue cette semaine!

De plus, on vous offre quelques idées de balados gratuits à écouter en faisant le ménage du garde-robe ou en préparant le dîner!

Crave

Ma petite vie

Probablement LA série à découvrir ce week-end! Cette série documentaire nous entraîne dans l'univers de Québécois et Québécoises de petite taille.

Le premier épisode de Ma petite vie est disponible dès aujourd'hui sur Crave et on pourra en voir un nouveau à chaque vendredi!

Pssttt..! Si vous préférez le câble traditionnel, on pourra aussi voir l'émission à Canal Vie à compter du 13 avril.

Les 12 documentaires des Rendez-vous du cinéma québécois

C'est le dernier week-end pour regarder les 12 documentaires de la collection Rendez-vous du cinéma québécois!

Des thèmes et des approches différentes qui toucheront le public d'ici!

Voici la liste de ces longs métrages fascinants :

Camp papillon

Ce silence qui tue

Claude n’est pas mort

Cris sur le bayou

Du hockey propre : petite histoire d’un film culte

La résurrection d’Hassan

Le dernier souffle, au cœur de l’Hôtel-Dieu de Montréal

Le prix du silence

Montréal New Wave

Paroles d’enfants

Résistance : la police face au mur

Netflix

Tiger King

Tous ceux qui ont commencé cette série documentaire sont devenus accros!

On y raconte l'histoire vraie d'un propriétaire de zoo excentrique qui vivra une descente aux enfers et se retrouvera mêlé à une affaire de meurtre commandité.

Disponible en français et en anglais, langue originale, sur Netflix.

I Am Not Okay With This

Vous aimez les comédies sombres un peu tordues et les histoires de pouvoirs magiques?

Vous adorerez I Am Not Okay With This, série produite par les producteurs de Stranger Things!

On y suit une ado qui vit difficilement le deuil de son père. Sa vie changera du jour au lendemain quand elle découvrira qu'elle a un pouvoir bien spécial...

ICI Tou.tv

Madame revient de loin

Un nouveau documentaire dans lequel Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier portent un regard humoristique sur le modèle féminin actuel.

À voir gratuitement sur ICI Tou.tv!

Les enfants de la télé : spéciale Jamais vu

L'épisode des Enfants de la télé du mercredi 25 mars est maintenant disponible sur la plateforme de visionnement en ligne!

André et Édith ont terminé la saison avec une foule d'extraits hilarants mettant en vedette Serge Fiori, Denise Filiatrault, Nathalie Simard, François Morency et Sébastien Delorme.

iHeartRadio

Parce que c'est bien de rester informés avec des sources fiables pendant la crise du coronavirus, iHeartRadio vous offre une foule d'entrevues et de bulletins sur le sujet avec le balado COVID-19 : Actualités et mises à jour.

Ça rentre au poste

Le site officiel de l'émission du retour à ÉNERGIE vous permet de réécouter tous vos segments favoris en balados!

Rendez-vous dès maintenant sur iHeartRadio dans la section Ça rentre au poste!

Radio-Canada OHdio

Quatre shows d'humour gratuits ont été ajoutés sur l'application de balados de Radio-Canada cette semaine :

MARTIN MATTE : CONDAMNÉ À L’EXCELLENCE

Ce one-man show, qui a été vu par plus de 400 000 personnes en salle, vous fera rire aux larmes!

KORINE CÔTÉ : MON SHOW

Un spectacle d'humour intelligent, sarcastique et authentique rempli d'autodérision!

ADIB ALKHALIDEY : JE T’AIME

Ce one-man show, le premier d'Adib Alkhalidey, vous permettra de découvrir son monde sensible, drôle et différent!

LOUIS-JOSÉE HOUDE : LE SHOW CACHÉ 2

Le deuxième spectacle caché de Louis-José Houde vous permettra de vivre un moment hilarant tout à fait inédit!

