Les photos les plus sexy d'Anne-Marie Losique sur Instagram!

Anne-Marie Losique sait comment fasciner ses abonnés sur Instagram!

La célèbre femme d'affaires, qui oeuvre dans le domaine du divertissement pour adultes depuis plusieurs années, partage de nombreuses photos d'elles plus sexy les unes que les autres!

On a donc pensé vous présenter les publications les plus HOT d'Anne-Marie Losique sur son compte officiel...

Un masque et des gants... version érotique

« C’est plutôt rare que j'accepte les ordres des autres, mais cette fois-ci, comme ils l'ont demandé, j’ai mis un masque et des gants. On peut encore avoir un peu de plaisir, right ? P.S. Sur une note plus sérieuse, faites attention à vous »

Anne-Marie-Losique à la piscine

« Une image peut à la fois être HD, 3D et double D, right ? #GrandAngle #VisionPériphérique #RéalitéAugmentée »

Une patronne en réflexion

« Tjrs placé au top après 1 an sur la + grosse plateforme VSD aux USA en + d'avoir doublé notre offre grâce à nos prolifiques partenaires. What's next en 2020? #DorcelTV la 1re chaîne adulte québécoise à être diffusée aux USA »

Un bikini ultra sexy

« 4h aux AVN à Vegas : Y’a pas à dire, je suis bookée serré »

Pas de pantalon, pas de problème

« Si je résume 2019, ça représente 35 472 heures de programmation TV, TVOD, SVOD & PPV en français, anglais & espagnol, au CAN & aux É-U. Et aussi une multitude de posts à propos de melons, de citrouilles & de pamplemousses. La ligne est mince entre la cuisine & l’adulte, non ? »

Un tablier affriolant

« Ça chauffe! »

Pour plus de clichés sexy de la star, on vous invite à la suivre sur Instagram!

Vous aimerez aussi: