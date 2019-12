Les Québécois les plus populaires sur Google en 2019

L'année tire à sa fin et Google a révélé les recherches les plus populaires en 2019.



Parmi les Québécois les plus populaires sur Internet, on retrouve la regrettée Nicole Martin, la chanteuse Safia Nolin, l'auteure du livre Le Monstre Ingrid Falaise et la diva Nathalie Simard. Les femmes dominent ainsi la liste des personnalités recherchées au Québec!





Karine Paradis



Voici la liste complète des Québécois les plus populaires en 2019 sur Google :



1. Nicole Martin

2. Julie Masse

3. Jean Pagé

4. Pierre Nadeau

5. Safia Nolin

6. Ingrid Falaise

7. Hubert Lenoir

8. Dominique Michel

9. Nathalie Simard

10. Anick Lemay

Parmi les émissions les plus populaires en 2019, Occupation Double Afrique du Sud arrive en deuxième position. Game of Thrones occupe sans grande surprise la première place.





