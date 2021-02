Les soeurs Boulay changent de tête en même temps et c'est magnifique

Les soeurs Boulay sont nos vedettes du jour!

Les plus populaires frangines du Québec ont profité de la grand première de Star Académie 2021, hier soir , pour dévoiler leur nouveau look!

Stéphanie et Mélanie Boulay ont décidé de garder leurs longs cheveux vagués, et de se faire couper un toupet. Résultat : un look à la fois glamour et espiègle!

Voici la nouvelle coiffure des Soeurs Boulay :

Elles sont magnifiques!

On avait déjà vu Mélanie et Stéphanie avec des coupes de cheveux semblables, mais elles ont rarement porté la frange en même temps. Ça leur va à merveille! Avouez que ça donne le goût de se faire couper un toupet!

Si vous avez manqué le grand numéro d'ouverture de Star Académie 2021 avec Les soeurs Boulay, Louis-Jean Cormier, FouKi, Corneille, Alaclair Ensemble, Laurence Nerbonne et Laurence Jalbert, le revoici :

En ce qui concerne Les soeurs Boulay, elles ont annoncé cet automne qu'elles reportaient les spectacles qui étaient prévus à leur horaire pour des raisons de santé mentale et physique.

Dans un message très humain adressé à leurs dizaines de milliers de fans, Mélanie et Stéphanie ont expliqué que les derniers mois avaient été très difficiles et qu'elles devaient maintenant prendre du temps pour se remettre sur pied.

