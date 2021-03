Louis-José Houde annonce une formidable nouvelle!

Louis-José Houde a annoncé une formidable nouvelle à ses fans, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux!



Le populaire humoriste donnera deux spectacles intimes au Petit Champlain, à Québec, les 29 et 30 mars.



« Je vous convie dans le plus intime. La coche d’après, c’est mon salon. Il y a un an que je me penche sur mon métier, en prends mes distances, le réapprends, l’analyse, le décortique. J’ai hâte de le refaire.

Un nouveau spectacle, né l’été dernier, puis mis en sourdine à la fin septembre. Il a hâte de vivre, et parfois, des extraits s’échappent dans mes conversations, comme pour se garder frais.

Oui, je fais de mon matériel en discutant avec mes proches. On en est là. Eux, ils ne voient rien aller. Je suis un génie.

Ça recommence les 29 et 30 mars au Petit Champlain.

À 80 spectateurs, lorsque tout le monde rit en même temps, ça se rapproche du temps d’avant. Ça brasse un peu. En attendant que ça brasse beaucoup.

J’espère vous y voir, et oh! croyez-moi, je vous vois.

2021, ça devrait aller. », a-t-il écrit.

Comme ce fut le cas lors de la réouverture des salles de spectacles en septembre dernier, les établissements devront respecter des mesures sanitaires telles que le port du masque obligatoire, 'une limite de spectacteurs, des sièges vides entre chaque personne.



On vous suggère fortement de suivre Louis-José Houde sur Facebook! Depuis le début de la crise de la COVID-19, il est beaucoup plus actif sur sa page officielle!



