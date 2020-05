Louis-José Houde dévoile 5 nouvelles capsules hilarantes!

Si vous êtes d'humeur maussade aujourd'hui, du nouveau matériel de Louis-José Houde redonnera le sourire!

L'humoriste a partagé 5 nouvelles capsules sur sa page Facebook officielle. Ces extraits audios ont été enregistrés pendant l'émission La soirée est (encore) jeune au cours des dernières semaines.

Au cours de ses chroniques, Louis-José Houde dérape sur une foule de sujets et le résultat est hilarant!

Voici la publication en question, qui regroupe les liens des 5 capsules humoristiques :

« Si jamais vous êtes en train de jogger en vous disant, « ben voyons j’hais donc ben ça », voici mes petites capsules à La soirée est (encore) jeune, enregistrées en confinement, à mettre sous vos écouteurs.

Je débute parfois en faisant référence à quelque chose s’étant produit un peu plus tôt dans l’émission, qui sera donc un peu hors contexte ici, si jamais vous vous dites « ben voyons j’hais donc ben ça c’début ».

J’espère que ça va. J’ai comme hâte aux glissades d’eau.

28 mars: https://bit.ly/3djHY5P

Les fatigants qui ont des projets / Monique et cognac

4 avril: https://bit.ly/2SDPSze

Curry Frivole

11 avril: https://bit.ly/2A37kXs

Nudité partielle et Alpha Rococo

25 avril: https://bit.ly/3fxTywi

You sweaty ass bitch!

2 mai: https://bit.ly/2YEjsIO

Les lunettes de Wauthier / Devante Smith-Pelly »

On est habitués d'entendre Louis-José Houde en solo, sur scène, dans un gala ou dans ses vidéos. C'est savoureux et différent de l'entendre en équipe, avec rires et les commentaires de Jean-Philippe Wauthier et de ses coanimateurs!

Si vous êtes fans de l'humoriste, on vous suggère fortement de le suivre sur Facebook! Depuis le début de la crise de la COVID-19, il est beaucoup plus actif sur sa page officielle.

On a entre autres eu droit à plusieurs vidéos « Confinement confidence » plus drôles les unes que les autres.

On l'adore!

Vous aimerez aussi :