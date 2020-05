Louis Morissette et son fils Justin sont IDENTIQUES!

Louis Morissette et son fils, Justin, sont nos vedettes du jour!

Le célèbre Québécois et son aîné se sont photographiés tous les deux, cette semaine, afin de montrer l'état de leur coiffure pendant le confinement!

Résultat : leurs cheveux sont rendus assez longs pour qu'ils puissent les attacher!

Louis Morissette et Justin Cloutier-Morissette ont donc posé fièrement avec leur couette en fontaine sur le dessus de la tête. Et la photo, qui est très drôle, nous permet de voir qu'ils sont identiques! Le fils de Véronique Cloutier et Louis Morissette ressemble énormément à son papa.

Voici la publication en question :

On doit admettre que Justin a aussi hérité des traits de sa magnifique maman!

Depuis le début de la crise de la COVID-19, on a pu voir plusieurs moments de complicités entre Louis, Véro et leurs enfants sur les réseaux sociaux! On a entre autres vu Delphine, Justin et Raphaëlle se moquer gentiement de leur célèbre père dans une drôle de vidéo! L'animatrice a aussi tenté tant bien que mal de couper les cheveux de son mari. Revoyez cette hilarante vidéo!

Parlant de Véronique Cloutier, elle a vécu toute une mésaventure en se rendant au travail au début du mois : elle est restée coincée dans un ascenseur! Elle a ensuite raconté l'anecdote en images sur les réseaux sociaux.

