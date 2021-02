Ludovick Bourgeois est en deuil

Ludovick Bourgeois vit présentement des moments difficiles.

Son grand-père, Raymond Bourgeois, est décédé. Il était atteint de la même maladie que son fils Patrick Bourgeois, le cancer colorectal.



C'est Mélanie Savard, la conjointe de Patrick Bourgeois au moment de son décès, qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux.



« Un autre ANGE de la famille Bourgeois nous a quitté hier...

Avec douceur, quiétude et sérénité … J'étais aussi à ses côté ...

Feu Monsieur Raymond Bourgeois (1931-2021)

Père de feu Patrick Bourgeois (1961-2017)

Époux de feu Lise Bourgeois Tétrault (1933-2014)

Un immense MERCI au CHSLD des Bâtisseurs

Reconnaissance & gratitude pour votre très grand dévouement.

Monsieur Bourgeois, Patrick & Lise ... Veillez sur nous!

Société canadienne du cancer #CancerColorectal oui... le même que son fils Patrick. »







On envoie toutes nos pensées à Ludocvick Bourgeois et ses proches pendant cette épreuve.



Rappelons que Patrick Bourgeois est décédé des suites d'un cancer à l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal à cette date en 2017. Il était âgé de 54 ans.

C'est aussi Mélanie Savard qui avait annoncé la terrible nouvelle sur les réseaux sociaux. Elle avait alors déclaré ceci : « Il a livré une dure bataille à la maladie, mais son corps n’en pouvait plus. Il est mort paisiblement dans mes bras. Son légendaire sens de l’humour et son magnifique sourire sont restés en lui jusqu’à la toute fin. Il fut le leader des B.B, un chanteur, un auteur-compositeur et un musicien hors pair pour qui la musique avait une grande importance. Il fut pour nous sa famille et ses amis un grand homme, un père impliqué et dans les derniers mois un combattant toujours positif face à la maladie. »



