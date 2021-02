Lysandre Nadeau et Claude Bégin se déclarent leur amour sur Instagram

Lysandre Nadeau et Claude Bégin sont fous l'un de l'autre et osent le dire haut et fort!

Les évincés de la semaine de Big Brother Célébrités, qui nous confiaient hier qu'il était trop tôt pour dire qu'ils étaient officiellement « en couple », se sont déclaré leur amour sur Instagram!

Avec de superbes photos d'eux ensemble lors de leur passage à La semaine des 4 Julie, Lysandre Nadeau et Claude Bégin ont chacun écrit un petit mot pour souligner l'affection qu'ils ont envers l'autre.

Voici la publication de l'influenceuse :

« Heureuse à me pitcher dans les murs. ❤️ Merci pour tout. Le retour à la réalité est doux. »

Dans la section des commentaires, les tourtereaux ont poursuivi avec d'adorables messages :

De son côté, Claude Bégin a publié ceci sur Instagram :

« Merci ma belle @lysandrenadeau J’ai découvert une personne exceptionnelle, bien au-delà du jeu💫 maintenant un retour à la réalité qui en dit long sur la suite ,dans le très bon sens ❤️ »

Ce à quoi Lysandre Nadeau a répondu :

Lorsqu'un internaute a remis en question l'authenticité de cette relation naissante, la principale intéressée lui a répondu du tac au tac :

Pour en savoir plus sur la romance entre Lysandre Nadeau et Claude Bégin et connaître ce qu'ils pensent vraiment (!) des manigances de Kim et Kevin à Big Brother Célébrités, revoyez notre entrevue avec eux!

