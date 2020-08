Mahée Paiement dévoile 4 adorables photos de ses enfants!

Mahée Paiement nous a fait craquer avec de nouvelles photos de ses enfants, aujourd'hui sur Instagram!

Les clichés nous montrent les adorables Eva, Gabriel et Philippe dans le confort de leur maison. En regardant les images, une chose nous saute aux yeux : ils ont bien grandi!

Voici les superbes photos des enfants de Mahée Paiement :

Mahée Paiement sur Instagram

Mahée Paiement sur Instagram

Mahée Paiement sur Instagram

Mahée Paiement sur Instagram

Quelle belle famille!

Le plus jeune, Gabriel, a eu 3 ans au mois d'avril dernier. Son grand frère, Philippe, est né au printemps 2015. L'aîne de la famille, la belle Eva, a vu le jour au mois de janvier 2012.

Rappelons que Mahée Paiement et le père de ses enfants, Jean-François, se sont séparés après 10 ans de vie commune. Ils sont en très bons termes et ont même passé le confinement ensemble!

Au niveau professionnel, Mahée Paiement sera de retour devant les caméras dès ce soir! En effet, la comédienne est invitée à l'émission Bijoux de famille, nouveau talk-show comique de Charles Lafortune. L'enregistrement a lieu ce soir, devant public, et on pourra voir l'épisode plus tard cet automne à TVA.

