Mahée Paiement élégante dans une robe noire sur le plateau des Enfants de la télé!

Mahée Paiement attire tous les regards, partout où elle passe!



La belle comédienne a partagé une superbe photo d'elle, aujourd'hui dans sa story Instagram. Le portrait a été pris en coulisses sur le plateau de l'émission Les enfants de la télé!



Sur le cliché, la vedette porte une superbe robe noire, une paire d'escarpins noirs et des bijoux aux tons dorés. Elle est élégante et très stylée!



Voici le magnifique look de la star :





Instagram @maheepaiement



Elle est tellement jolie!



Mahée Paiement a aussi publié un extrait de sa participation aux Enfants de la télé sur ses réseaux sociaux. Voyez les images avec Mélissa Désormeaux-Poulin, Sarah-Jeanne Labrosse, Pier-Luc Funk et Jean-Carl Boucher :



L'émission sera diffusée ce soir à ICI Télé.



Sur une autre note, Mahée Paiement était de passage sur le plateau de La Semaine des 4 Julie, la semaine dernière, afin de participer au segment Karaoqui. La vedette a surpris ses fans en interprétant un succès de Lady Gaga. Revoyez sa performance maintenant.



Vous aimerez aussi :