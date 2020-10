Mahée Paiement magnifique sur un selfie d'entraînement!

Mahée Paiement est notre vedette du jour!

La comédienne a partagé une photo d'elle, aujourd'hui sur Instagram, alors qu'elle était en pleine routine d'entraînement.

Avec son selfie, la célèbre Québécoise a simplement écrit « Workout Time ».

Avec ses longs cheveux blonds laissés détachés, sa ligne de eyeliner parfaite et son petit gant noir, Mahée Paiement est magnifique!

Voici la photo en question:

Mahée Paiement sur Instagram



Si on peut rayonner comme la star québécoise lorsqu'on s'entraîne, on s'y met tout de suite!

Et comme on parle de la grande beauté de Mahée Paiement, on a pensé en profiter pour vous montrer ses dernières photos professionnelles!

À lire aussi: Mahée Paiement est magnifique en maillot et dévoile ses abdos d'acier!



L'actrice, qui est drôlement photogénique, a pris la pose devant la lentille du photographe montréalais Richard Bernardin.

Voici quelques-uns des nouveaux portraits de la comédienne :



Une véritable top-modèle!

Vous aimerez aussi: