Thérèse Tanguay Dion, la célèbre mère du clan Dion, est décédée à l'âge de 92 ans vendredi matin, a appris TVA Nouvelles.



La mère de 14 enfants a souffert de quelques problèmes de santé dans la dernière année au niveau de la mémoire, de son audition et de sa vue.

L'annonce du décès de Maman Dion a ébranlé tout le Québec, aujourd'hui. Voici quelques réactions de vedettes et de personnalités publiques qui ont tenu à rendre hommage à cette grande dame :

Madame Thérèse Dion était le cœur d’une famille, dont le destin a ému le Québec et le monde. Son existence est la preuve que rien n’est plus fort que l’amour d’une mère. Qu’il rend tout possible. Toutes mes condoléances @celinedion et à toute la famille Dion. #MamanDion