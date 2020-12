Marc Hervieux dévoile une rare photo avec ses trois filles

Marc Hervieux a illuminé notre fil d'actualités Instagram, en cette dernière semaine de décembre, avec une superbe photo de famille!

Habituellement, le célèbre chanteur publie des photos de ses projets professionnels et de son adorable chien sur son compte officiel. Cette fois-ci, Marc Hervieux dévoile un portrait le montrant aux côtés de son amoureuse, Caroline, et de leurs trois filles.

Portant fièrement avec leurs chandails des Canadiens de Montréal, les patins dans les pieds, Loïane, Cloé, Maxime et leurs parents montrent leur plus beau sourire pour la caméra.

Voici la jolie de famille prise sur la patinoire en ce mardi après-midi :

Quelle belle gang!

En avril dernier, au début de la pandémie de COVID-19, Marc Hervieux avait dévoilé une vidéo musicale le montrant en compagnie de ses trois filles sur Facebook. On avait alors appris que ses enfants avaient hérité de son talent!

Ensemble, le fier papa et ses filles ont interprété le succès Can't Help Falling In Love d'Elvis Presley :

Les harmonies sont parfaites!

Sur le même thème, Maïka Desnoyers a elle aussi dévoilé une photo de ses filles, aujourd'hui sur les réseaux sociaux :

Et au même moment, Cloé Gauthier de L'amour est dans le pré a publié une série de photos d'elle et son petit garçon en train de profiter de l'hiver :

Vous en voulez davantage? Découvrez ces 8 photos des enfants de vos vedettes préférées!

