Marc Labrèche fait son grand retour à la radio!

On a appris une excellente nouvelle, vendredi matin : Marc Labrèche sera de retour à la radio!



En ces temps de distanciation sociale, la vedette animera l'émission Un phare dans la nuit, un événement radiophonique radiophonique créé tout spécialement pour les circonstances. Tous les soirs de semaine sur ICI PREMIÈRE, le comédien vous proposera des conversations sincère avec des auditeurs ou des amis.



Marc Labrèche se permettra aussi des moments d’introspection, de croissance personnelle, des retours dans le passé grâce aux archives, des pauses musicales et des lectures philosophiques. ll nous donner aussi des idées pour passer le temps!







Ne manquez surtout pas Un phare dans la nuit les soirs de semaine, du 30 mars au 24 avril sur ICI PREMIÈRE.



Marc Labrèche nous a fait beaucoup rire lors de la dernière émission de la saison de son émission Cette année-là samedi dernier. Pour l'occasion, il a parodié ses collaborateurs, soit Simon Boulerice, Émilie Perreault et Fred Savard, tandis que sa fille Léane Labrèche-Dor s'est glissé dans sa peau.



Voyez le sketch hilarant ci-dessous :





