Mariana Mazza brille dans un haut à paillettes sur le plateau de Bonsoir, bonsoir!

Marianna Mazza est notre vedette du jour!

La populaire humoriste a attiré tous les regards, lundi soir, sur le plateau de Bonsoir, bonsoir avec son style impeccable!



La star québécoise était magnifique et très fashion dans un haut à paillettes de la boutique montréalaise de vêtements d'inspiration rétro et vintage Kitsch' n Swell.



Voici le superbe look de Mariana Mazza :



Elle est renversante. On adore son style, et vous?





Karine Dufour / Instagram @bonsoirbonsoirrc



Mariana Mazza est une véritable icône de mode. Avez-vous vu son look coloré lors du dernier gala des Olivier, le mois dernier?



Comme vous l'avez peut-être vu déjà passer sur enVedette, la star québécoise s'est récemment fait couper les cheveux plus courts par son coiffeur David D'Amours. Ce style lui va trop bien!



Vous aimerez aussi :