Mariana Mazza dévoile son nouveau look!

Alerte au nouveau changement capillaire!

Mariana Mazza a profité de la réouverture des salons de coiffure pour s'offrir une nouvelle tête! Eh oui, la belle humoriste est allée faire un petit tour chez son coiffeur préféré et elle a opté pour une toute nouvelle coupe et a aussi craqué pour la frange...



Instagram Mariana Mazza

C'est via Instagram que Mariana a dévoilé sa métamorphose capillaire, qui lui va à ravir, après être passée au Salon Privé de David D'Amours.

«De plus en plus à l’aise dans ma face. Merci à la magie de @daviddamours», dévoile-t-elle.





En entrevue à La Tour, la semaine dernière, Mariana a fait de rares confidences sur son amoureux, dont elle garde l'identité secrète depuis plusieurs années déjà.

«Mon amoureux actuel, je ne dis jamais son nom, c'est comme Voldemort! Ça fait maintenant cinq ans qu'on est ensemble. Il y a un règlement dans notre couple: fâchés ou pas fâchés, en chicane ou non, heureux ou tristes, quand la chanson Fly Me to the Moon de Bobby Womack part — pas celle de Frank Sinatra —, il est obligé de se lever, où qu'il soit, afin qu'on la danse au complet!»



D'ailleurs, Mariana Mazza a récemment fait modifier son imposant tatouage d'Éric Lapointe: la star de l'humour a dévoilé qu'elle avait fait ajouter une moustache et des lunettes au visage tatoué sur sa cuisse. Elle a également fait ajouter quelques franges au collet du veston!



